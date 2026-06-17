Bakan Fidan, Kazan'da Putin Tarafından Kabul Edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün (17 Haziran) Kazan'da, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi." denildi.
Kaynak: ANKA