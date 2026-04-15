Bakan Fidan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, olayın ayrıntılarının takip edildiğini belirtti.

Fidan, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırı, tüm boyutlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte, olayın aydınlatılması için gerekli adımlar kararlılıkla atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
