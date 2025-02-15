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Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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