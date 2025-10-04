Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İsrail'den Gelen Aktivistleri Değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülke olduğumuzu da burada vurgulamak istiyorum." dedi.

Kulaklıkaya, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının olduğu 137 aktivistin İsrail'den THY uçağıyla getirildiği İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 51 vatandaşın Küresel Sumud Filosu'na katıldığını, insani saikler ve barışçıl amaçlarla hareket eden filonun 1 Ekim'de uluslararası kara sularında İsrail kuvvetlerinin hukuksuz saldırısına uğradığını dile getiren Kulaklıkaya, vatandaşların diğer ülkelerden aktivistlerle 2 Ekim sabahından itibaren Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldığını anlattı.

"THY uçağı toplam 137 kişiyi ülkemize getirmiştir"

Kulaklıkaya, vatandaşların İsrail'in güneyindeki gözaltı merkezine kademeli transfer edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere bütün durumları sürecin başından itibaren yakından takip edilmiş, bu bağlamda avukatlarıyla görüşülmüş ve İsrail'deki diğer ülkelerin diplomatik misyonlarıyla koordinasyon halinde hareket edilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık durumları ve güvenlikleri hep ön planda tutulmuş ve ilgili İsrail makamları nezdinde sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak Telaviv Büyükelçiliğimizce dün, 3 Ekim 2025 tarihinde vatandaşlarımız Ketziot Merkezi'nde ziyaret edilmiş ve gerekli konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Yaptığımız planlamalar ve girişimler neticesinde bugün tahsis edilen bir THY uçağı, İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na giderek vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden gelen toplam 137 kişiyi ülkemize getirmiştir."

Vatandaşların salimen ve hızlı şekilde ülkeye dönmelerinden memnuniyet duyduğunu anlatan Kulaklıkaya, "Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülke olduğumuzu da burada vurgulamak istiyorum. Sumud Filosu'nun bu girişimi hem Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye dair uluslararası toplumun farkındalığını artırmak hem Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya göstermek bakımından önemli bir misyon ifa etmiştir." diye konuştu.

İsrail'de kalan aktivistlerin durumu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, bugünkü tahliye uçuşunda yer almayan vatandaşların da ailelerine bir an önce kavuşmaları için çabaları yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İsrail makamlarınca, filo aktivistlerinden hemen sınır dışı edilmeye onay verdiklerine dair belge imzalamaları talep ediliyor. Bunu imzalayanları ilk fırsatta gönderiyorlar. İmzalamayanların ise sınır dışı kararı için hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor. Şu anda orada bulunan ve gelemeyen vatandaşlarımızın bu prosedürleri tamamlanmadığı için gelemedikleri bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum."