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Adana'da direksiyon başında uyuyup duvara çarpan minibüsün sürücüsüne adli kontrol

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Adana Yüreğir'de direksiyon başında uyuyarak duvara çarpan minibüs sürücüsü M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan 7 yolcu taburcu edilirken, sürücüye 70 bin lira ceza kesildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, direksiyon başında uyuması nedeniyle duvara çarpan minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpan 01 M 0433 plakalı minibüsün sürücüsü M.Ö'nün (27) Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 70 bin lira ceza uygulanan M.Ö, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin kazaya ilişkin sorusuna "uykusuzdum" yanıtını verdi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, kazada yaralanan 7 yolcu hastanelerdeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sürücünün uyuması araç kamerasında

Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da M.Ö. idaresindeki 01 M 0433 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 7 yolcu ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

M.Ö'nün uyumasıyla aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve yolcuların yaşadığı korku araç içi kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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