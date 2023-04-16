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Direğe çarpan hafif ticari aracın 18 yaşındaki sürücüsü öldü

Direğe çarpan hafif ticari aracın 18 yaşındaki sürücüsü öldü

Güncel Haberler

TRABZON'un Araklı ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Deniz (18), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Deniz (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezi Sürmene kavşağı mevkinde meydana geldi. Osman Deniz yönetimindeki 41 ABA 347 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Deniz, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osman Deniz Sürmene Araklı Güncel Haberler

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