Dipnot'un Mahir Çayan kitabı toplatıldı, Emirali Türkmen'e THKP-C davası açıldı

(ANKARA) - Dipnot Yayınları, Mahir Çayan hakkında yayımladığı kitabın Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatıldığını, kitabı hazırlayan Genel Yayın Yönetmeni Emirali Türkmen hakkında ise "THKP-C terör örgütü propagandası" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

Dipnot Yayınları, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan'a ilişkin 19 Haziran 2026'da yayımladıkları "Mahir Çayan Kitabı: Toplu Yazılar ve Üzerine Yazılar" adlı kitabın Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatıldığını açıkladı.

Kitabı hazırlayan Dipnot Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Emirali Türkmen hakkında "THKP-C terör örgütü propagandası" gerekçesiyle dava açıldığı ve duruşma tarihinin 23 Şubat 2027 olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Bir kitabın toplatılması, yalnızca basılı bir eserin okurla buluşmasının engellenmesi değil, aynı zamanda düşüncenin dolaşımına, tarihte olan bitenlerin tartışılmasına ve toplumun kendi geçmişiyle yüzleşme hakkına yönelik bir müdahaledir. Oysa kitaplar suç aleti, düşünceler suç delili değildir" denildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesini hatırlatarak düşünce ve ifade özgürlüğünün bilgi ve görüşleri araştırma, edinme ve yayma hakkını kapsadığını, yayınlama özgürlüğünün demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YASAKLARA RAĞMEN YAZMAYA VE YAYIMLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ülkemiz tarihinin belli bir dönemine damgasını vuran toplumsal ve siyasal hareketleri yasaklarla unutturmaya çalışmak, bu hareketlerin bugüne uzanan tarihsel sonuçlarını toplatma kararlarıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Hiçbir yasak, fikirlerin toplum içinde dolaşımını ve tartışılmasını bütünüyle engelleyemez; hiçbir baskı, hakikat arayışını durduramaz. Dipnot Yayınları olarak ifade ve yayın özgürlüğüne yönelik bu müdahaleye, halkın eleştirel ve muhalif fikirlere erişiminin engellenmesine, kitapların suç unsuru gibi gösterilmesine ve yayıncılığın baskı altına alınmasına sessiz kalmayacağız.

Biz, kitapların ve fikirlerin yasaklanmadığı, özgürce tartışıldığı bir toplum- dan yanayız. Geçmişi sorgulayan, bugünü anlamaya çalışan ve özgürlükçü/ eşitlikçi/ barışçıl bir toplumun ancak fikirlerin özgürce tartışılması temelinde kurulabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, geçmişten bugüne içinde bulunduğumuz karanlığa rağmen düşünmeye, yazmaya, üretmeye ve yayımlamaya devam edeceğiz. Harflerin, kelimelerin ve kitapların yaratıcı gücüne; eleştirinin, dayanışmanın, barışın ve özgürlüğün kurucu gücüne inanıyoruz. Bizi yıldırmak isteyenlere ve yasaklara karşı sözümüzü çoğaltacak, kitaplarımızı okurlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Özgür, demokratik ve eşitlikçi bir ülke ve dünya için yeni fikirlerin üretilmesine ve tartışılmasına destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın hayat, yaşasın kitaplar."

Kaynak: ANKA