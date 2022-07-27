Dinar'dan kısa kısa Dinar Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları sürdürüyor. Dinar Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "Otogar Mahallesine 100 metre yeni kanalizasyon hattı çekilirken, 40 metre ise mevcut bulunan kanalizasyon hattından yenileme yapıldı. İlçedeki altyapı çalışmalarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Dinar'da asayiş Dinar'da polis ekipLeri üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdiği 2 şüpheliye adli işlem yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirdi. İki şüpheliye, adli işlem uygulandı. Güncel AA / Mehmet Kandemir Dinar Belediyesi Nihat Sarı Hisarcık Güncel Haberler

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