Belediye başkanına ait aracın yanında kesici aletle beklerken fark edilen şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle beklerken fark edilen ve Topçu'ya yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E., şikayet sonrası operasyonla yakalandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Dinar Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. Belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada, elinde kesici alet bulunan bir kişinin, Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanına gizlenmeye çalıştığı fark edildi. Şüpheliyi gören AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye personeli müdahalede bulundu.

İLÇE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İlçe Başkanı Demir, belediyede geçici işçi statüsünün sona ermesinin ardından çıkarılan K.E. olduğu belirlenen şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Belediye başkanına yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E., bir süre sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada meclis toplantısında bulunan ve olayı sonradan Başkan Veysel Topçu'nun şikayeti sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.E.'yi bugün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin fark edilme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin aracın yanında beklerken fark edilmesi, belediye görevlilerinin duruma müdahale etmesi ve şüphelinin olay yerinden motosikletiyle ayrılması yer aldı.

Haber: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı