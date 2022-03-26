Dijital Anadolu Projesi'nin 5. yılı "Türkiye'de ve Dünyada Dijital Dönüşüm" temasıyla başladı

Dijitalleşen dünyada KOBİ'lerin işlerini geleceğe taşıyabilmelerine destek olma hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin beşinci dönemi başladı.

TÜRKONFED açıklamasına göre, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik'in katılımıyla düzenlenen "Türkiye'de ve Dünyada Dijital Dönüşüm" temalı etkinliğin moderatörlüğünü Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu üstlendi.

"Ekonomimizin dijitalleşmesi için katma değerli üretim ve ihracat yapmalıyız"

Açıklamada, ekinlikteki konuşmasına yer verilen Orhan Turan, Türkiye'nin ana gündeminin dijital ve yeşil dönüşüm olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin dijitalleşme notu 3,24 seviyesinde. İhracatımızda yüksek teknolojinin payı ise yalnızca yüzde 3. Gelişmiş ülkelere kıyasla 'ortalama' görünümlü bu notun arka planına baktığımızda notumuzu en çok aşağı çeken boyutun 'dijitalleşen ekonomi' olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi kullanıp, yüksek katma değerli üretim ve ihracat yaparak bu alanda sıçrama yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 3,4 milyon KOBİ'nin dijital ekonominin bir parçası olması gerektiğine dile getiren Turan, "KOBİ'lerin dijitalleşmeyi yalnızca donanım satın alma boyutunda değil kültürel ve insani boyutta da içselleştirmesi gerekiyor.

Bunun için bir yandan KOBİ'lerimizin farkındalığını artırırken diğer yandan kaynak yetersizliği nedeniyle süreçlerden uzaklaşmamaları için dijital dönüşüm amaçlı finansmana erişimlerinin de sağlanması gerekiyor. Ortak eş güdüm ve koordinasyon ile hem bunu başaracak insan kaynağına hem de üretim yetkinliklerine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşme, sürdürülebilirliğin önemli bir parçası"

Şahismail Şimşek ise müşterilerinin dijital ekonomiye uyum kabiliyetlerini artırmak, bu konudaki farkındalığı yükseltmek ve karşılıklı etkileşimle daha iyi çözümler sunmak için sürekli olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Şimşek, "Bir yandan müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi dijitalleştirirken diğer yandan Dijikolay uygulamamızla her boyuttaki ticari müşterilerimizin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri bir araya topluyoruz.

Elbette ticari perspektifimiz bununla sınırlı değil. İş Bankası olarak stratejimizi tarım sektörünü de içerecek şekilde geniş tutuyoruz. Zira dijitalleşmenin sürdürülebilirliğin de önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hülya Gedik de dijital dönüşümün, iş süreçlerinin denetim içinde olması, veriye ve bilgiye daha hızlı ulaşma, zamandan ve maliyetten tasarruf etme noktasında büyük avantaj sağladığını kaydetti.

İlk dört yılda 23 bin kişi dijital liderler ile buluştu

Açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi ilk iki yılında dokuz ilde üç bin KOBİ ile buluştu. Devamındaki iki yılda pandemi nedeniyle çevrim içi ortamda devam eden etkinlikleri ise 20 bin kişi takip etti. Beşinci yılında 10 bin kişiye ulaşması hedeflenen Dijital Anadolu Projesi hem sürdürülebilir dijital dönüşüm konusunda KOBİ'lerin bakış açısının gelişmesine hem de doğru araç ve uygulamalar ile donanmaları sürecine destek oluyor. Dijital dönüşümü bütünsel bir yaklaşımla ele alan proje, yeni döneminde de dijital liderler ile KOBİ'leri buluşturmaya devam edecek.

DDM'den ücretsiz dijitalleşme karnesi ve yol haritası

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 23 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) internet sitesi "www.ddm.org.tr" üzerinden sisteme kaydolan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası sunulmasına yeni dönemde de devam ediliyor.