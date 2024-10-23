Üye Girişi
Haberler

Didim'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Didim'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak için ekskavatörle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve el yapımı dinamit gibi tehlikeli malzemelere el konuldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak için ekskavatörle kaçak kazı yapan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akbük Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H.D., Y.E.Ç., H.K., Z.Ş., H.A., Z.S. ve H.G.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları ekskavatör, 1 gaz maskesi, 2 el yapımı dinamit, 50 metre uzatma kablosu, 1 seyyar led lamba ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk Aydın Didim Suç

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.