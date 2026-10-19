Deyrizor'un el-Bağoz ilçesinde Suriye ordusu mensubu silahlı saldırıda öldü

Deyrizor'un el-Bağoz ilçesinde Suriye ordusu mensubu silahlı saldırıda öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Deyrizor iline bağlı el-Bağoz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir Suriye ordusu mensubu yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı; saldırıyı henüz üstlenen olmadı, faillerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
ŞAM (AA) – Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı el-Bağoz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir Suriye ordusu mensubu yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada, el-Bağoz bölgesinde ordu mensubunu hedef alan bir saldırı gerçekleştiği ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, faillerin tespiti ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA