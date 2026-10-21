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Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, 'Bombaların babasını' tanıtacaklarını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, 'Bombaların babasını tanıtma aşamasında olduklarını' açıkladı. Muhibbi, 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük İsrail-İran çatışmasının ardından füze sayısının bir buçuk kat arttığını iddia etti.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, "Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız." dedi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin daha önce "Bombaların anasını" kullandığını dile getiren Muhibbi, "Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, "Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı." dedi.

Kaynak: AA
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