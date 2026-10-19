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Devrim Muhafızları, Hürmüz'de petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını bildirdi

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İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde kuralları ihlal ettiği öne sürülen petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını bildirdi. Açıklamada geminin navigasyon sistemlerini kapatıp izinsiz rotadan geçmeye çalıştığı, patlamada yangın çıktığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'ın belirlediği güzergah ve kuralları ihlal ettiği öne sürülen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki bölgede petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu patlama ve makine dairesinde yangın meydana geldiği belirtildi.

İran'ın belirlediği kuralları ihlal ettiği öne sürülen geminin, hareket ettiği noktadan itibaren tüm konum belirleme ve navigasyon sistemlerini kapattığı, boğazın kurallarını dikkate almadan güneydeki izinsiz rotadan geçmeye çalışırken bu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert ve kararlı şekilde müdahalede bulunulacağı kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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