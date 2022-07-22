DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Haberler

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DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, uçuruma devrilen traktörde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

BOLU'da, uçuruma devrilen traktörde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Baltalı Köyü'ne bağlı Gölcük Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yusuf Akdemir (19), idaresindeki 14 DZ 983 plakalı traktör, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Kaza sonrası sürücü ve annesi Sabriye Akdemir (47) ters dönen traktörün altında kaldı. Durumu fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yaralı anne ve oğlunu traktörün altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan yukarıya çıkarılan anne ve oğlu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Akdemir Gölcük Güncel Haberler

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