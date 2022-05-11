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Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Demir - Güncel
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Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü

Doğubayazıt karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Orhan Yaşa (33), yaşamını yitirdi.

AĞRI-Doğubayazıt karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Orhan Yaşa (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Doğubayazıt yönüne giden Orhan Yaşa'nın (33) kontrolünü yitirdiği 25 GB 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kaza sırasında camdan fırlayan Orhan Yaşa, yaşamını yitirdi.

Orhan Yaşa'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Diyadin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Doğubeyazıt, Kaza, Ağrı, Güncel, Haberler

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