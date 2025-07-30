Devrek Belediyesi'nden Ortak Yaşam Alanları İçin Denetim

Devrek Belediyesi'nden Ortak Yaşam Alanları İçin Denetim
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Devrek Belediyesi, vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla denetimlerine devam ediyor. Kaldırım işgallerine son vermek ve kamusal alanları düzenlemek için gerekli çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Devrek Belediyesi, vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek için denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzenini korumak adına ilçede denetimlerin devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Çalışmayla kaldırım işgallerine son verilmesi hedefleniyor. Kaldırımlar yayalara aittir. Herkesin eşit ve güvenli şekilde kullanım hakkı vardır. Bu kapsamda esnafımızı mağdur etmeden ve işbirliği içinde kaldırımların kamuya açık hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamuya ait park alanlarının vatandaşların ortak kullanımında olduğu aktarılarak, yol kenarlarını işgal eden masa, sandalye ve duba gibi materyallerin kaldırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, daha yaşanabilir bir kent için çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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