Devlet Sanatçısı Suna Kan, CSO Ada Ankara'da 15-22 Ekim'de konserlerle anılacak

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Türk keman sanatının önemli isimlerinden Devlet Sanatçısı Suna Kan, CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserlerle anılacak.

CSO Ada Ankara'nın ev sahipliğinde 15-22 Ekim'de gerçekleştirilecek "Suna Kan Anma Haftası" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Başkent Oda Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve farklı müzik toplulukları sanatseverlerle buluşacak.

Anma haftası, yarın saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek "Bir Ustanın İzinde" konseriyle başlayacak. Suna Kan'ın öğrencileri, meslektaşları ve dostlarının bir araya geleceği konserde, sanatçının yaşamından anılar da paylaşılacak.

Suna Kan'ın öğrencilerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları Cihat Aşkın, Esra Gökoğlu, Tangör Ertaş ve Bahar Biricik keman, Görkem Çalgan viyola, Murat Berk viyolonsel ve Cana Gürmen piyano ile sahnede olacak.

Program kapsamında 16 Ekim'de CSO, şef Gürer Aykal yönetiminde "İki Keman, Bir Miras" konserini verecek. Pelin Halkacı Akın ve Özgecan Günöz'ün solist olarak sahne alacağı konserde Bach, Respighi ve Mozart'ın eserleri seslendirilecek.

-"Dünya prömiyeri gerçekleştirilecek"

Başkent Oda Orkestrası ise 18 Ekim'de düzenlenecek anma konserinde sanatseverlerle buluşacak. Konserde, U. F. Ünsal'ın "Vestigium Absconditum" adlı eserinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Anma haftası, 19 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalı Yıldız Öğrencileri'nin sahne alacağı "Devlet Sanatçısı Suna Kan'ı Anma Konseri", 20 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın performansı ve 21 Ekim'de Trio Hebrus konseriyle devam edecek.

Program, 22 Ekim'de Sabit Dağsuyu Vakfı ve Orkestra Akademik Başkent'in, şef Murat Cem Orhan yönetiminde vereceği konserle sona erecek.

Suna Kan Anma Haftası konserlerine ilişkin detaylı bilgiye "csoadaankara.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA