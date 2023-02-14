Devlet Bahçeli grup toplantısında Ahbap'a sert sözlerle yüklendi! Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a "Akbaba gibi kanat çırpmaktadır, bu sahtekarların artık televizyonlarda yer almaması lazım" sözleriyle yüklendi. Bahçeli'nin sözlerine jet bir yanıt veren Haluk Levent ise "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları da 9. gününde hız kesmeden devam ediyor.

"BÖYLE BİR YIKICI BİR AFETLE BAŞA ÇIKMAK KOLAY DEĞİL"

Partisinin grup toplantısında Türkiye'nin yaşadığı felaketle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Felaketin derece düzeyi büyük olunca ister istemez arama kurtarma çalışmalarında bazı eksikler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle yıkıcı bir afetle başa çıkmak kolay değildir. O gelmedi o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır. Peşin hükümlü zihniyetlerden tiksindik. Gerçekleri çarpıtan iğne ile kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandırmaya çalışan sahtekarları biliyor, görüyor ve nefesimizin ensemizde olduğunu biliyoruz.

"SIRTIMIZA YAPIŞAN KENELERLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Baraj patladı yalanını servis edenler, afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacı'lara düşmüştür. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en sağlıklı yoldur. Felaket günleri ballandıra ballandıra magazin konusuna dönüştürenler insanlıktan yoksundur. Birilerinin çıkıp şöhret devşirme peşine düşmesi erdemsizliktir. Hele bir enkazımızı kaldıralım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağız."

HALUK LEVENT'TEN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Bahçeli'nin canlı yayındaki zehir zemberek açıklamalarına Twitter hesabından jet bir yanıt veren sanatçı Haluk Levent, MHP'li vekillerin Ahbap'ın kurduğu çadır kenti ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" ifadelerini kullandı.