Destici, Günyüzü Belediye Başkanı Özmen'in Cenaze Törenine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in annesinin cenaze törenine katıldı.

Destici, hayatını kaybeden 83 yaşındaki Sevim Özmen'in cenazesine katılmak üzere Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Doğray Mahallesi'ne geldi.

Özmen'in cenazesi, öğle namazı sonrası Doğray Mahallesi Camisi'nden alınarak aynı mahalledeki mezarlığa getirildi. Özmen için burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

BBP Genel Başkanı Destici, Günyüzü Belediye Başkanı Özmen ile tabuta omuz verdi.

Özmen'in cenazesi, Doğray Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Özmen'in ailesi ve yakınları ile Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri Hakan Ayantaş, Arif Özdemir ve Ahmet Ulupınar ile BBP İl Başkanı Taha Baksan ve vatandaşlar katıldı.