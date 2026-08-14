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Dervişoğlu: Siz bataklıkta boğulacaksınız

Dervişoğlu: Siz bataklıkta boğulacaksınız
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik saldırılara sert tepki göstererek, 'Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz, siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız' dedi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz… İlk kez ihanete uğramıyoruz… Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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