Derebucak'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Derebucak'ta Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Derebucak Şubesi iş birliğiyle hazırlanan yardım kolileri ve alışveriş kartları, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının rahmet ve bereketinin paylaşılmaya devam edildiği belirtildi.

Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ruhu çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları ve gıda kolilerinin ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan bu yardımların kardeşlerimizin ramazan sevincine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.