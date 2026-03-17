Haberler

Derebucak'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derebucak'ta Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ve alışveriş kartları ulaştırıldı. Ramazan'ın anlamı doğrultusunda yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Derebucak'ta Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Derebucak Şubesi iş birliğiyle hazırlanan yardım kolileri ve alışveriş kartları, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının rahmet ve bereketinin paylaşılmaya devam edildiği belirtildi.

Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ruhu çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları ve gıda kolilerinin ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan bu yardımların kardeşlerimizin ramazan sevincine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

