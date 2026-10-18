Der Spiegel'e konuşan 10 İsrailli asker Gazze'de sivilleri hedef aldıklarını anlattı

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan askerler, sivillerin hedef alındığını, silahsız Filistinlilerin öldürüldüğünü, konutların sistematik biçimde yıkıldığını ve Filistinlilerin insan kalkanı olarak kullanıldığını belirtti.

Alman Der Spiegel dergisinin yayımladığı haberde, Ekim 2023'teki Hamas saldırısının ardından Gazze'de görev yapan, insansız hava araçlarını (İHA) uzaktan kullanan veya hava saldırılarında hedef belirleyen 10 İsrailli askerle yapılan görüşmelere yer verildi.

Dergi, askerlerin ifadelerini mümkün olduğunca doğrulamaya çalıştığını, bunları diğer anlatımlar ve bağımsız olarak doğrulanabilir bilgilerle karşılaştırdığını ve ifadeleri inandırıcı bulduğunu görüşünü paylaştı.

Askerlerin çoğunun olumsuz sonuçlarla karşılaşma endişesi nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını istedikleri aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bölgenin yaklaşık üçte ikisini kontrol altında tuttuğu ve düzenli olarak hedeflere saldırılar düzenlediği de kaydedildi.

"Gördüğünüz herkese ateş edin"

Gazze'nin kuzeyinde görevlendirilen ve aralıklarla yaklaşık bir yıl boyunca bölgede görev yapan Itay isimli asker, savaşın ilk haftalarında fiilen herhangi bir angajman kuralının bulunmadığını ifade etti.

Itay, "Siviller kelimesi neredeyse hiç kullanılmıyordu. Kural şuydu. Gördüğünüz herkese ateş edin. En azından kendi sektörümüzde böyleydi." ifadelerini kullandı.

Asker, zamanla asker çağındaki erkeklerin terörist olarak değerlendirildiğini ve bu yaş aralığının geniş yorumlandığını belirterek, 16 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin yanı sıra daha genç veya daha yaşlı kişilerin de bu kapsamda değerlendirilebildiğini söyledi.

Itay, birliğinin çok sayıda Filistinliyi öldürdüğünü ve öldürülenlerin çoğunun silahsız olduğuna inandığını vurguladı.

Ekim 2023'ten itibaren Gazze'nin orta kesiminde ve Han Yunus'ta görev yapan David isimli piyade asker de bazı birliklerde "herkese ateş açılması yönünde emirler" verildiğini anlattı.

David, kendi komutanının kadın ve çocuklara ateş edilmemesini, ancak asker çağındaki erkeklere öldürme amacıyla ateş edilmesini istediğini dile getirdi.

Asker, gece devriyesi sırasında bisiklet kullanan iki erkekle karşılaştıklarını ve silahsız olduklarını gördükleri bu kişilere ateş açtıklarını aktardı.

Yakınlarda bir kamyona yükleme yapan iki erkeğe ve başka iki kişiye de ateş ettiklerine işaret eden David, olayın ardından birden fazla kişiyi öldürdüklerini fark ettiklerini söyledi.

David, komutanının daha sonra öldürülen kişilerin sivil olmadığını, Hamas mensubu olduklarını söylediğini, bu tür olaylara zamanla alışıldığını ifade etti.

Asker, birliğinin Gazze'de çok sayıda silahsız erkeği yalnızca asker çağındaki erkekler oldukları ve kendi bölgelerinde bulundukları gerekçesiyle öldürdüğünü bildirdi.

İHA saldırılarında sivil kayıplar için kategoriler oluşturulduğu iddiası

Gazze'de İHA pilotu olarak görev yapan Yair isimli asker de saldırı kurallarının genişletildiğini ve düşman olarak değerlendirilen kişilerin o sırada ne yaptıklarına bakılmaksızın hedef alınabildiğini söyledi.

Yair, İHA saldırılarında beklenen sivil kayıpların sayısına göre kategoriler bulunduğunu belirterek, en düşük kategoride yalnızca hedefin, diğer kategorilerde ise 5, 10 ve 20'ye kadar sivilin öldürülmesinin öngörüldüğünü anlattı.

Gazze'de yedek asker olarak yaklaşık 250 gün görev yapan Yaakov isimli asker, bazı yerleşim alanlarının güvenlik bölgesi oluşturmak amacıyla sistematik biçimde yıkıldığını kaydetti.

Yaakov, Hırbet Huzaa bölgesinin yaklaşık üçte ikisinin yerle bir edilmesinin emredildiğinin altını çizerek, evlerin patlayıcılarla yıkılmasının ardından bazı askerlerin bu yıkımı kutladığını anlattı.

Asker, yaşananların yalnızca askeri gerekçelerle açıklanamayacağını vurgulayarak, "Evleri sadece askeri nedenlerle değil, intikam almak için de yıkıyormuşuz gibi görünüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Netzarim Koridoru'nda görev yaptığı sırada geniş bir alanın tamamen yıkıldığına tanık olduğuna dikkati çeken Yaakov, bölgede eskiden yaşayan on binlerce kişiye ait evlerin temellerinin dahi görülemediğini kaydetti.

Yaakov, birliğinin bölgede 80 günden fazla kaldığı sırada 160 ila 170 kişiyi öldürdüğünü, öldürülenlerin tamamının terörist olarak kayda geçirildiğini, ancak çoğu durumda cesetlerin incelenmediğini öne sürdü.

Asker, bazı kişilerin yalnızca şüpheli bir şekilde hareket ettikleri gerekçesiyle hedef haline getirildiklerini belirterek, üç kişinin birlikte yürümesinin askeri bir düzen içinde hareket ettikleri şeklinde yorumlanmasının ardından İHA saldırısıyla öldürüldüklerini anlattı.

Filistinlilerin insan kalkanı olarak kullanıldığı iddiası

Gazze'de sıhhiye birliğinde görev yapan Shaul isimli yedek asker, Filistinli erkeklerin askeri operasyonlarda insan kalkanı olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Shaul, "Sivrisinekler" olarak adlandırdıkları Filistinlilerin gözlerinin bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini ve çoğunlukla yalnızca iç çamaşırı ve ayakkabı giydirilerek tünellere ve evlere gönderildiklerini aktardı.

Asker, söz konusu kişilerin İsrail askeri üniforması ve kamera taşıyarak tehlikeli olabilecek alanlara önceden sokulduğunu, böylece olası bir pusu veya patlayıcı tuzağında İsrail askerleri yerine onların zarar görmesinin amaçlandığını söyledi.

Kaynak: AA