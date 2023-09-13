Depremzedelere Tekerlekli Sandalye Yardımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından artan hazır su tüketimini değerlendiren Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme kazandırılması için satıp elde ettiği gelirle temin ettiği tekerlekli sandalyelerle 250 engelliyi sevindirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından artan hazır su tüketimini değerlendiren Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme kazandırılması için satıp elde ettiği gelirle temin ettiği tekerlekli sandalyelerle 250 engelliyi sevindirdi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kentteki altyapıda oluşan tahribat nedeniyle şebeke suları bir süre kullanılamadı.

Bu süre zarfında şehre Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hazır su yardımları yapıldı, depremzedelerin ihtiyaçları hazır suyla karşılandı.

Kentte, 2011 yılından beri mavi kapak toplayan ve bugüne kadar birçok engelliyi hem tekerlekli sandalye hem de akülü araba temin ederek sevindiren Gülmez, şehirdeki hazır su tüketimi artınca mavi kapakları toplayıp, engellileri sevindirmek için harekete geçti.

Gülmez, depremzedeler için kurulan çadır ve konteyner kentlerde mavi kapakların çöpe atılmayıp toplanmasını sağladı.

Bu süre zarfında 15 ton kapak toplayan Gülmez, kapakları geri dönüşüme kazandırılması için satıp elde ettiği gelirle aralarında depremde uzuvlarını kaybeden 75 kişinin de bulunduğu 250 depremzede engelliye tekerlekli sandalye ulaştırdı.

Kantinciler Sağlıklı Yaşam ve Esnaf Derneği Başkanlığı da yapan Abdulkadir Zeki Gülmez, AA muhabirine, dernekteki görevinden dolayı Kahramanmaraş ve ilçelerde bulunan okul kantinlerinden, pastanelerden 2011 yılından itibaren kapak topladıklarını söyledi.

Gücünün yettiği kadar engellilere yardım etmek için koşturduğunu dile getiren Gülmez, "Allah hazır su gönderenlerden razı olsun, hem hazır su ihtiyaçlarımızı giderdik hem de engelli kardeşlerimize destek olduk. Yürüyemeyenlere koltuk değnekleri, tuvalet ihtiyaçlarını gideremeyenlere ise klozet, portatif tuvaletler vererek bu ihtiyaçlarını giderdik. Rabbim, insanoğluna böyle bir deprem bir daha yaşatmasın. Devletimiz var olsun, her türlü desteği verdi. Bizler de karınca kararınca elimizden geldiğince depremzede kardeşlerimize bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Gülmez, toplanan kapaklarla normal şartlarda daha az tekerlekli sandalye elde edebileceğini belirterek, deprem bölgesindeki çalışmaları dolayısıyla ilgili firmaların desteğiyle 250 sandalyeye ulaştığını kaydetti.

Osman amcanın cuma namazına gitme hayalini gerçekleştirdi

Gülmez, Onikişubat ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki doğuştan ortopedik engelli Osman Karakoyun'un en büyük hayallerinden birinin camide cuma namazı kılmak olduğunu söyledi.

Akülü arabası olmadığı için camiye gidemediği anlatan Gülmez, "Bugün ziyaret ettiğimiz Osman amcamızın en büyük hayali, cuma günleri cemaat ile cuma namazı kılmakmış. Akülü araba almaya gücü yetmediğinden dolayı bizlere ulaştı. Biz de kendisine akülü arabasını teslim ettik ve hayalini gerçekleştirmek istedik. Bu yüzden de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.