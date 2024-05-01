Depremzede vatandaşları tedirgin eden patlama kamerada

Depremzede Mehmet Bereketoğlu: "O kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik"

Depremzede Yılmaz Kireçdağ: "Depremi yaşadığımız için insanlar ürküyor"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde taş ocağı kurulacak bölgede dinamitle gerçekleştirilen patlamalar vatandaşları tedirgin etti. Depremi yaşayan vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

Geçtiğimiz hafta sonunda Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ndeki dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

"Depremi yaşadığımız için insanlar ürküyor"

Patlamanın deprem etkisi yarattığını belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, "Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi. Patlama deprem etkisi oluşturdu. Buradan 3 km uzaklıkta, bu dağın arka tarafında oldu. Korkma değil de depremi yaşadığımız için insan ürküyor" dedi.

"O kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik"

Patlamanın etkisiyle sallandıklarını ifade eden Mehmet Bereketoğlu, "Patlamayı baya şiddetli hissettik. Bilinçsizce dinamit patlatılmış. Yıllardan beri burada taş ocağı var ama böyle bir patlama gördük. Patlama çok şiddetli oldu ve yer sallandı. Zaten deprem etkisini atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik. Sesin sonra dağın arka tarafından geldiğini hissedince biraz rahatladık. Çok şiddetli bir patlamaydı. Burada çok patlamalar oldu ama bu öyle bir patlama değildi. Patlamanın; sesi, şiddeti ve sarsıntısı baya büyüktü ve tedirgin olduk" şeklinde konuştu.