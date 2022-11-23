Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları

NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameralara anbean yansırken, Yıldırım'ın soğuk kanlılığını koruması dikkatlerden kaçmadı.

Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5.9 büyüklüğünde ölçülen deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ ve çevrelerinde de hissedildi. Birçok insanı sokağa döken deprem NTV canlı yayınında da hissedildi.

SOĞUK KANLILIĞINI KORUDU

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım soğuk kanlılığını korudu.