Adana'da iş makinesinden düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti

ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 1 ay önce işe başladığı zincir marketin deposunda tadilat yaparken iş makinesinden düşen demirin altında kalan Mahmut Turan (33), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce bir zincir markette işe başlayan 3 çocuk babası Mahmut Turan, depodaki tadilat nedeniyle boya yapmaya başladı. Bu sırada ismi iş makinesinin taşıdığı demir profil, Turan'ın üzerine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Turan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
