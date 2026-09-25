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Denizli Pamukkale'de otomobilin çarptığı 67 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen yaya, bugün yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

M.E.D. (22) idaresindeki 06 DMG 053 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Gümüştaş'a (67) çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüştaş, bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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