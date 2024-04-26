Üye Girişi
Haberler

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Akif Zıraplı'nın kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Akif Zıraplı (58) idaresindeki 20 AEG 104 plakalı otomobil, Akçay Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title