Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil devrildi, bir kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Akif Zıraplı'nın kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Akif Zıraplı (58) idaresindeki 20 AEG 104 plakalı otomobil, Akçay Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.