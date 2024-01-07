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Denizli'nin Buldan ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartman çatısı uçtu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle başka bir binanın bacası da yıkıldı ve park halindeki bazı motosikletler devrildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

Sabaha karşı başlayan ve gün boyu devam eden kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bir apartmanın çatısı uçarken başka bir binanın da bacası yıkıldı.

Rüzgar nedeniyle park halindeki bazı motosikletler de devrildi.

Kaynak: AA / Güncel

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