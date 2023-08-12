Denizli Kale Biber Festivali'nde En İyi Biber Üreticileri Ödüllendirildi

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen 27. Geleneksel Biber Festivali'nde en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi. Festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve AK Parti Denizli Milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de katıldı.