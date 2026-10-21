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Denizli'de park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Denizli'de park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Zafer Mahallesi 1022 Sokak'ta bir tekstil firmasının önünde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın otomobilde hasara neden oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi 1022 Sokak'ta bir tekstil firmasının önünde park halinde olan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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