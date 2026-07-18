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Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Takla atan motosikletin sürücüsü öldü
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu sürücü Halil Yıldız (27) hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü Halil Yıldız (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bekilli-Çal kara yolunda meydana geldi. Kepçe operatörü olan Halil Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 ANG 051 plakalı motosiklet takla attı. Yıldız yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldıran Halil Yıldız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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