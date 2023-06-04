Denizli'de Kuvvetli Sağanak Yağış Sonrası Ev ve İşyerleri Sular Altında Kaldı

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağış sonrası demiryolunda da göçmeler yaşanırken caddelerdeki sular nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Türkay Berberoğlu da sel nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek yetkililere seslendi.

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağış sonrası demiryolunda da göçmeler yaşanırken caddelerdeki sular nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Denizli'de dün akşam saatlerinde yağan kuvvetli sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerinin sular altında kaldı. İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Türkay Berberoğlu da sel nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek yetkililere seslendi.

"Burası Pamukkale, Goncalı yolu. Şu anda sulama kanalının taşması sonucunda birçok ev ve işyeri artık sular altında. İnsanlar burada tamamen Allah'a emanet. Yetkililer, sulama kanalı sorumluları ya da belediyelerin ekipmanlarının nerede olduğu belli değil. İnsanlar evlerini ve hayvanlarını kurtarma telaşında. Şu anda gördüğünüz kepçe insanların kendi imkanlarıyla bulup getirdiği kepçelerden. Başka bir şey diyemiyorum."

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle demiryolunda da çökmeler meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar, hareket halindeki treni uyararak demiryolunda oluşan göçüğe gelmeden durmasını sağladı.