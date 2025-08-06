Denizli'de Çok Amaçlı Salon İçin Protokol İmzalandı

Denizli'de Çok Amaçlı Salon İçin Protokol İmzalandı
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Denizli'nin Kale ilçesinde, Belenköy İlkokulu ve Ortaokulu'na çok amaçlı salon yapımı için hayırsever Gülperi İbileme ile protokol imzalandı. Eğitim yatırımlarının önemine değinildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde, okula çok amaçlı salon yapımı için hayırsever ile protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve hayırsever Gülperi İbileme, Belenköy İlkokulu ve Ortaokulu'na çok amaçlı salon yapımı protokolünü imzaladı.

Tıkım, hayırsever İbileme'ye teşekkür etti.

Gülperi İbileme de eğitime yönelik yapılan her yatırımın geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu ifade ederek, her zaman çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının destekçisi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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