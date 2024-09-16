Denizli'de 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Kale ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 10 yazar ve 15 yayınevinin katılımıyla ziyaretçileri bekliyor. Belediye Başkanı Erkan Hayla, okuyan bir nesil olmaya vurgu yaptı.
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Fuarı, ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kale Belediyesi Düğün Salonu'nda organize edilen fuara 10 yazar ve 15 yayınevi katıldı.
Belediye Başkanı Erkan Hayla, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, okuyan bir nesil olacaklarına inandıklarını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da kitapseverleri fuara davet etti.
Fuar 20 Eylül'de sona erecek.