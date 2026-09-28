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Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis talebiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Deniz Göktaş, 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, salon kapasitesi yetersiz olduğu için İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülecek.

Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma, İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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