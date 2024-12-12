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Deniz Feneri Derneği, Halep'e Yardım Malzemesi Gönderdi

Deniz Feneri Derneği, Halep'e Yardım Malzemesi Gönderdi
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Deniz Feneri Derneği, Suriye'deki iç savaşın etkisini azaltmak için Halep kentine yardım malzemeleri gönderdi. Dernek, ihtiyaç sahibi sivillere gıda, hijyen ve barınma malzemeleri ulaştırmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'nin Halep kentine yardım malzemesi gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi.

Ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile kamplarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce aile ülkelerine dönüş yapmaya başladı.

Bu kapsamda dernek, Halep'e dönen ihtiyaç sahibi sivil halkın başta hijyen, gıda ve barınma olmak üzere temel yaşam malzemelerinin karşılanması için harekete geçti.

Halep şehir merkezinde 100 bin ekmek dağıtımında bulunan dernek, çalışmalar kapsamında Halep ve İdlib kırsalından Türkiye sınırına göç eden sivillere de yardım ulaştırdı.

Dernek, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ta farklı alanlarda yardımda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Halep halkına hizmet vermek üzere aşevi ve fırın kurmayı planladıklarını, bu tesislerle kente yönelik yardım miktarının daha da artacağını belirtti.

Yıldız, 2013'ten bu yana Suriye'de yardım çalışması yaptıklarını aktararak, "Halep'te yürüttüğümüz bu acil yardım çalışmalarını da mevcut koşullarda çok önemsiyoruz. Tüm bağışçıları Halep halkına destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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