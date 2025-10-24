Haberler

Deniz Feneri Derneği Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Feneri Derneği, Gazze'de 15 aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor. Dernek, eğitim, sağlık ve acil durum hizmetlerinde de aktif rol alarak, bölgedeki mazlumlara destek sağlıyor.

Deniz Feneri Derneği, Gazze'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketlerini ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede kurulan 15 aşeviyle her gün binlerce mazluma sıcak yemek ulaştırılıyor.

Gazze'de eğitim, sağlık ve arama kurtarma alanlarında da aktif bir rol üstlenen dernek, 4,5 milyon öğün sıcak yemek, 1,6 milyon kişilik içme suyu ve 1,6 milyon kurban konservesi dağıtımı yaparken, 100 tır insani yardım malzemesini de bölgeye ulaştırdı.

Gazze'de 552 personeli ile hizmet veren dernek, 34 çadır okulda 4 bin 400 öğrenciye eğitim, psikolojik destek ve temel kırtasiye yardımlarının yanı sıra çocuklara moral veren etkinlikler de düzenliyor.

Bölgede, 10 bin kişiye sağlık hizmeti sunan dernek, 550 kişinin enkazdan kurtarılmasına destek verdi. Bölgedekilere, mobil ambulanslarla acil müdahale, fizik tedavi, cerrahi ve psikolojik rehabilitasyon desteği sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.