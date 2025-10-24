Deniz Feneri Derneği Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Deniz Feneri Derneği, Gazze'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketlerini ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede kurulan 15 aşeviyle her gün binlerce mazluma sıcak yemek ulaştırılıyor.

Gazze'de eğitim, sağlık ve arama kurtarma alanlarında da aktif bir rol üstlenen dernek, 4,5 milyon öğün sıcak yemek, 1,6 milyon kişilik içme suyu ve 1,6 milyon kurban konservesi dağıtımı yaparken, 100 tır insani yardım malzemesini de bölgeye ulaştırdı.

Gazze'de 552 personeli ile hizmet veren dernek, 34 çadır okulda 4 bin 400 öğrenciye eğitim, psikolojik destek ve temel kırtasiye yardımlarının yanı sıra çocuklara moral veren etkinlikler de düzenliyor.

Bölgede, 10 bin kişiye sağlık hizmeti sunan dernek, 550 kişinin enkazdan kurtarılmasına destek verdi. Bölgedekilere, mobil ambulanslarla acil müdahale, fizik tedavi, cerrahi ve psikolojik rehabilitasyon desteği sağlanıyor.