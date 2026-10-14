DEM Partili Bakırhan, YNK Genel Başkanı Talabani ile Süleymaniye'de görüştü

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(SÜLEYMANİYE) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, YNK Genel Başkanı Bafil Talabani ve Şanaz İbrahim Ahmed'in de yer aldığı heyetle Süleymaniye'de bir araya geldi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada, "YNK Genel Başkanı Sayın Bafil Talabani ve Sayın Şanaz İbrahim Ahmed'in de yer aldığı heyetle Süleymaniye'de görüştük. Görüşmede bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'deki barış ve demokratik toplum sürecini ele aldık. Nazik ev sahiplikleri ve süreçteki kolaylaştırıcı rolleri için Sayın Talabani'ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA