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DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

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DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Konak, tutuklanmazken yurt dışı yasağı getirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında "Terör örgütü üyeliği" üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Konak'ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

SARIGÜL'E DE AYNI CEZA

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında da "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla açılan davada mahkeme, Sarıgül'e 6 yıl 3 ay ceza verdi. Sarıgül için yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.

DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıhasan:

Dem ve chp yan yana

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Haber YorumlarıFurkan inci:

atatürkün partisinin düştügü duruma bak yazık

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

Adam gibi yönetmeyen varsa kötüye kullanıyorsa haketmiştir alın bunları o kadar

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Atatürk'ün partisine bakarmısınız.Onlar CHP li belediye başkanı değilki.Kent uzlaşısı adı altında aday gösterilmiş Dem li belediye başkanları.Atatürkün kemikleri sızlayacak.

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıFA null:

haşırttı blak bord 1

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ait oldukları yerlerde bol bol demlensinler

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Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

iyi iyi bizim Özgür özel yine bir güzel kınar ???? hatta reis bunu kınamadan sorumlu devlet bakanı yapsın ya ????

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

MHP ile ak Parti yan yana oldu da ne oldu İlker’in haline bir bakın ülke yok olma yolunda gidiyor

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Kaybedeğini anlayanların karalama politikası tam gaz devam ediyor

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

birşeylere çok yaklaşyoruz ???

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