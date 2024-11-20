DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Konak, tutuklanmazken yurt dışı yasağı getirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında "Terör örgütü üyeliği" üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Konak'ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

SARIGÜL'E DE AYNI CEZA

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında da "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla açılan davada mahkeme, Sarıgül'e 6 yıl 3 ay ceza verdi. Sarıgül için yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.