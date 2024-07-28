DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Batman'da ziyaretler gerçekleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt'ta devam ettirdiklerini belirten Hatimoğulları, bugün de Batman'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Hatimoğulları, partilerinin kadın meclisi tarafından da benzer bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getirerek, "Yine kadın meclisimizin yürüttüğü kampanyada aynı sektörlerde çalışan ve ev emekçisi kadınlar başta olmak üzere Türkiye'de bütün kadınlarla buluşmayı hedefliyoruz. Bu buluşmalardaki en büyük muradımız, sadece sorunlarımızı konuşmak değil çözüm önerilerimizi de konuşmak ve nasıl bir tutum sergileyebileceğimizi açığa çıkarmaktır." dedi.

Programın ardından Petrol İş Sendikası Şubesinden Batman Belediyesine kadar partililerle yürüyen Hatimoğulları, Belediye Başkanı Gülüstan Sönük'ü ziyaret etti.

Daha sonra Sönük ve partililerle bir süre belediyenin önünde oturan Hatimoğulları, gazetecilere, "Kayyuma karşı halkın iradesini korumak, halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla halkımız nöbetlerini sürdürüyor ve biz de bugün Batman'dayız." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, düğün salonlarında yapılan terör örgütü propagandasına ilişkin soruşturmalara tepkisini dile getirdi.

Açıklamanın ardından Hatimoğulları, Belediye Başkanı Gülüstan Sönük ve partililerle belediye binası önünde Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti.