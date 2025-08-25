Datça'da Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre boyundaki tekneye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek 2 kişiyi kurtardı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Kairos Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
