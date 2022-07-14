DATÇA'DA ORMAN YANGINI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, " Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİNE SAHİP İKİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını sürdüren orman işçilerinin mücadelesini yerinde takip etti. Bu arada, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel