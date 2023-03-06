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Dask: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bugüne Kadar 2 Milyar 51 Milyon 353 Bin Lira Tazminat Ödendi

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Dask: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bugüne Kadar 2 Milyar 51 Milyon 353 Bin Lira Tazminat Ödendi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçtiği bugün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçtiği bugün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

DASK'tan bugün yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için hasar tespiti ve tazminat ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, şu ana kadar 326 bin 895 hasar ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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