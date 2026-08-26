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Canik'te kıskançlık dehşeti: Kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla darbedip alıkoydu

Canik'te kıskançlık dehşeti: Kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla darbedip alıkoydu
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Samsun'un Canik ilçesinde Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü akrabası Orhan G.'yi sokakta darbedip araca bindirerek alıkoydu. Olayın ardından polise giden Orhan G.'nin şikayeti üzerine Adem G. gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla akrabası Orhan G.'yi (40) darbedip, alıkoyduğu öne sürülen Adem G., gözaltına alındı.

Olay, 24 Ağustos'ta Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Orhan G. ile sokakta karşılaştı. Adem G. iddiaya göre Orhan G. darbedip, araca bindirdi. Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta araçtan indirilen Orhan G., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adem G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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