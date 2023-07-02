Darıca'da Zeytinlikte Çıkan Yangın Söndürüldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan zeytinlik alandaki kulübede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda kulübe kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zeytinlik alandaki kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Ali Şakir Sokak'taki zeytinlikte bulunan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, araziye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü. Kulübe kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tunahan Vural - Güncel