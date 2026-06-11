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Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayının azmettiricileri olduğu tespit edilen S.Ş. ve K.Ö. dün Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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