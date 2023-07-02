Darıca'da çıkan yangında evde hasar meydana geldi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katında çıkan yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Kazım Karabekir Mahallesi Şamdan Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Tunahan Vural - Güncel