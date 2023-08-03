Darıca'da çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ağaçlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Abdi İpekçi Mahallesi 1572. Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana yayılmadan söndürüldü.
Ekipler, daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Tunahan Vural - Güncel